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Армия

США начали наносить удары по Ирану

CENTCOM: США наносят дополнительные удары по Ирану
U.S. Central Command

Американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

В заявлении сказано, что силы CENTCOM начали в 00:15 «наносить дополнительные удары в целях самообороны по ряду целей в Иране».

Отмечается, что атака осуществляется по приказу верховного главнокомандующего — президента США Дональда Трампа.

По данным агентства Mehr, взрывы произошли в районе иранской провинции Фарс. Журналисты допустили работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого власти Ирана пригрозили Вашингтону серьезными последствиями в случае акта агрессии — в частности, ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

10 июня Трамп анонсировал удары по Ирану. Он пообещал, что американские военные собираются атаковать Исламскую Республику «очень сильно». Глава Белого дома отметил, что накануне армия США сильно ударила по Ирану, и сегодня снова атакуют страну.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявлял, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.

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