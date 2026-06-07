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Армия

Стало известно, где ВСУ размещают военный транспорт в Краматорске

ТАСС: ВСУ размещают военный транспорт в частном секторе Краматорска
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военные в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорске в ДНР размещают военный транспорт в частном секторе. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства утверждает, что военный транспорт размещают вблизи мирных жителей, подставляя их под удар.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная оставшаяся линия укрепления украинской армии осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск.

Пушилин также рассказал, что за прошедшую неделю в ДНР при помощи системы «Купол Донбасса» и сводных мобильных огневых групп предотвратили 110 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики.

9 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению российско-украинского конфликта. По его словам, США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ улучшили свое положение севернее Святогорска.

 
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