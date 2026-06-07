Российские военнослужащие за неделю улучшили тактическое положение севернее города Святогорска в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшую неделю наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее Святогорска», — сказал он.

Информации о потерях противника на данном участке фронта Марочко не привел.

До этого Марочко заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек. Он добавил, что в мае российские подразделения уничтожили два танка, свыше десяти боевых машин реактивных систем залпового огня

До этого сообщалось, что в Харькове значительно выросло число сбежавших с оружием дезертиров, о чем говорят данные украинской криминальной хроники. Так, за первые месяцы 2026 года количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и «самоволку» увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее скрывавшая потери бригада ВСУ раскрыла данные о пропавших без вести.