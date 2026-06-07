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В ДНР сорвали более 110 атак БПЛА ВСУ за неделю

Пушилин: 110 атак БПЛА ВСУ по жителям и инфраструктуре сорваны в ДНР за неделю
Aleksandr Gusev/Global Look Press

110 террористических атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвратили в Донецкой народной республике (ДНР) за минувшую неделю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на платформе «Макс».

«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника», — написал он.

По словам Пушилина, Украина предприняла попытку атаки АЗС в Донецке. В Макеевке сбит ударный беспилотник «Довбуш». Также ВСУ предприняли атаку по массовому скоплению людей на городском рынке в Горловке.

До этого Денис Пушилин заявил, что контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта в ДНР носят временный характер. По его словам, на отдельных участках фронта контратаки у противника получаются. Пушилин объяснил это тем, что где-то у Украины есть ротации, где-то вся карта боя находится как ладони за счет беспилотников.

Ранее Путин высказался о сроках окончания СВО.

 
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