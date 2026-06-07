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Армия

Пушилин перечислил оставшиеся линии укрепления ВСУ

Пушилин: основная линия укреплений ВСУ осталась в Славянске и Краматорске
Андрей Стенин/РИА Новости

Основная оставшаяся линия укрепления украинской армии осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск. Об этом заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.

«Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника», — сказал он.

Пушилин также рассказал, что за прошедшую неделю в ДНР при помощи системы «Купол Донбасса» и сводных мобильных огневых групп предотвратили 110 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики.

9 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению российско-украинского конфликта. По его словам, США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ улучшили свое положение севернее Святогорска.

 
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