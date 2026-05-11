Российские бойцы с помощью листовок обратились к ВСУ 9 мая

Минобороны: российские десантники поздравили солдат ВСУ с Днем Победы
Российские десантники поздравили украинских военных с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, в день 81-й годовщины и в период действующего перемирия на фронте бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ с помощью дронов доставили на позиции ВСУ на Запорожском направлении листовки. Они содержали поздравительный текст и напоминание об общем историческом прошлом. В частности, в обращении к украинским военнослужащим говорилось: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой».

Кроме того, в тексте говорится о продвижении российской армии и о блокировании любых контратак ВСУ. Украинским солдатам ясно дали понять, что единственный способом сохранить жизнь на данный момент остается сдача в плен.

4 мая президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

8 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между РФ и Украиной будет действовать три дня — 9, 10 и 11 мая. 9 мая президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев согласился на анонсированное США перемирие. Однако, по данным Минобороны РФ, с тех пор ВСУ тысячи раз нарушали режим прекращения огня.

Ранее Слуцкий объяснил согласие России продлить перемирие с Украиной.

 
