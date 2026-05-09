Слуцкий объяснил согласие России продлить перемирие с Украиной

Слуцкий назвал решение РФ о продлении перемирия с Украиной шагом навстречу США
Petrov Sergey/Global Look Press

Согласие России на предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая и обмене пленными должно стать сигналом для американцев. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия идет навстречу, прежде всего, американской стороне, которая выступила с соответствующей просьбой», — отметил депутат.

Слуцкий также назвал этот шаг со стороны Москвы поистине беспрецедентным и гуманитарным, учитывая продолжающиеся террористические атаки в отношении мирных граждан со стороны Украины.

8 мая Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, которое анонсировал Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

В тот же день Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе выступили с предупреждением к Украине перед Днем Победы.

 
