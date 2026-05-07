Зеленский пообещал зеркально отвечать на действия России 8 и 9 мая

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на удары России 8 и 9 мая. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Telegram-канале.

«Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии», — написал Зеленский.

4 мая в Минобороны России заявили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру». После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины» в ночь с 5 на 6 мая.

Однако вскоре после этого, 6 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

В МИД России назвали действия Украины актом терроризма. Мария Захарова заявила, что Украина активизировалась перед праздником Дня Победы.

Ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду на Красной площади.

 
