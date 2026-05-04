«Парень заигрался». Зеленский пригрозил атаковать парад на Красной площади 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России появлением дронов ВСУ на параде Победы в Москве 9 мая. До этого он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день. В Госдуме заявили, что Зеленский «заигрался», и пообещали «удары возмездия» в случае провокаций украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал угрозы в адрес России, сообщив о возможной атаке беспилотников ВСУ на парад в Москве 9 мая.

« Украинские дроны могут также прилететь на этом параде », — сказал Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Незадолго до того, 29 апреля, президент России Владимир Путин предложил объявить на День Победы перемирие с Украиной. Речь об этом зашла в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Однако в Киеве инициативу не поддержали. В телефонном интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил об отказе от предложенного российской стороной временного прекращения огня, так как подобный шаг, по его мнению, может привести к улучшению позиций Москвы на поле боя.

«Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России», — подчеркнул он.

От также отметил, что официальных предложений на эту тему Украина не получала ни от Москвы, ни от Вашингтона.

Что ответили в Госдуме

Россия имеет все возможности для защиты Красной площади в День Победы 9 мая, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виктор Соболев. При этом, по его словам, в случае запуска украинских дронов по Москве российская армия найдет чем ответить.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону [украинского лидера Владимира] Зеленского», — подчеркнул он.

Член парламентского комитета по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.Ru» заявил, что Владимир Зеленский «заигрался», его «пора укорачивать», так как он «слишком много говорит».

«Парень заигрался.(...) Длинный язык может повредить шею, как говорится. Так что вместо того, чтобы говорить и устраивать эти вот провокации гадостные, он должен вообще в первую очередь думать, что к ним прилетит. А мы уж с тем, что к нам летит, разбираемся и будем дальше разбираться», — заявил Колесник.

Одновременно с этим депутат призвал усилить работу российских спецподразделений, выявляющих деятельность террористических группировок на территории нашей страны. Он предположил, что в последнее время украинские БПЛА стали запускать прямо с территории России с помощью агентурных групп противника.

«В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным», — резюмировал Андрей Колесник.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что Украина может направить дроны на Москву в День Победы — «глумление над памятью победителей в Великой Отечественной войне».

Ожидается важное выступление

Вчера в Кремле анонсировали важное выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая. Подробности пока не раскрываются.

Помимо этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что рабочий график главы государства 9 мая будет сильно загруженным — президент проведет, в том числе, двусторонние встречи с иностранными гостями. Их список также пока не разглашается.

Песков подтвердил, что объявленное перемирие с Киевом в Москве считают важным, даже несмотря на то, что в предыдущие годы Вооруженные силы Украины его не соблюдали.

«Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», — сказал Песков.