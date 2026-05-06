В МИД РФ прокомментировали удары ВСУ по Джанкою

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Джанкою в Крыму актом терроризма.

«Акт терроризма киевского режима, который <...> активизировался перед 9 мая», — сказала Захарова.

6 мая депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия против мирных жителей и гражданских объектов атаку Вооруженных сил Украины на Джанкой.

По его словам, в настоящее время власти Крыма предпринимают все меры для помощи семьям пострадавших граждан. Шеремет подчеркнул, что преступники, стоящие за атакой на Джанкой, понесут наказание за содеянное.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

Чиновник заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Удары по Крыму были нанесены незадолго до того, как должен был вступить в силу объявленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины».

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.