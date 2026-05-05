СМИ: Израиль и США обсуждают возможность совершить новую атаку на Иран

CNN: Израиль обсуждает с США возможность нанести новые удары по Ирану
Власти Израиля обсуждают с США возможность нанести новые удары по Ирану. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

По его данным, израильская сторона «координирует свои действия» с Вашингтоном в рамках подготовки к новым атакам на объекты энергетической инфраструктуры Ирана и представителям властей Исламской Республики.

«Цель состоит в проведении короткой кампании, чтобы оказать давление на Иран и получить дальнейшие уступки в переговорах», — сказал собеседник CNN.

5 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США ответят на иранские удары по судам в Ормузском проливе «подавляющей огневой мощью». Он сделал это заявление после того, как два эсминца ВМС Соединенных Штатов прошли через этот морской путь, попав под обстрел со стороны Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран будет «стерт с лица земли», если атакует американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. Он также объявил, что с понедельника США начнут операцию по выводу судов из этого морского пути, которые оказались заблокированы из-за военного конфликта.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. В начале беседы российский лидер подтвердил особый характер отношений двух стран. По его словам, Москва видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет».

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
