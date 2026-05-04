Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли

Трамп: иранцы будут стерты с лица земли, если атакуют американские корабли

Иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. С такой угрозой выступил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, его слова приводит журналист телеканала Трей Йингст в соцсети Х.

«Иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют американские корабли», — процитировал слова главы Белого дома журналист.

До этого Трамп пригрозил уничтожить целую иранскую цивилизацию, отметив, что ее уже никогда не возродят. Глава Белого дома заявил, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. После чего «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся», добавил он.

В ответ в Иране отметили, что на защиту страны готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Соединенными Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

27 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи заявил, что РФ готова делать все для скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Путин также отметил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. Он выразил надежду, что жители Исламской Республики пройдут период испытаний и наступит мир.

Ранее Трамп отверг план Ирана по завершению войны.