«Друзья и союзники в трудные минуты». Глава МИД Ирана остался доволен разговором с Путиным

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов. Стороны, судя по заявлениям, остались ей довольны. Это первый видит иранского руководства в Россию после последнего нападения Израиля и США. Ранее, в конце января, Путин встречался в Москве с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который был убит в результате американского авиаудара в ночь на 17 марта.

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщает официальный сайт Кремля. Переговоры проходили в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и продлились около двух часов. В беседе участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, посол Ирана в России Казем Джалали и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

В начале беседы президент Владимир Путин подтвердил особый характер отношений двух стран.

«Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», — заявил он.

По его словам, руководство России видит, как Иран «мужественно и героически борется за свою независимость, за свой суверенитет». Он выразил надежду, что под руководством нового лидера «иранский народ пройдет этот сложный период испытаний и наступит мир».

Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и народов всего региона для скорейшего мирного урегулирования конфликта . Он подтвердил получение послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и поблагодарил его за это.

В свою очередь, Аббас Арагчи отметил, что отношения с Россией означают для Ирана «стратегическое партнерство на самом высоком уровне», которое предполагается и дальше развивать и укреплять. Он выразил удовлетворение тем, что у его страны «есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудные минуты стоят рядом с Ираном».

По окончании переговоров Аббас Арагчи назвал встречу хорошей и отметил, что стороны детально обсудили конфликт США и Израиля с Ираном. Иных подробностей он не привел.

Международное турне

Петербург — не первый пункт международного турне главы МИД Ирана. Вначале он прибыл в столицу Пакистана Исламабад, где предполагалось провести новые переговоры с американскими представителями — вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также спецпосланниками главы американского государства Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако Дональд Трамп отменил эту поездку, посчитав ее нецелесообразной.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал о «грандиозных внутренних распрях и неразберихе» в иранском руководстве.

«Никто не знает, кто у них главный, включая их самих. Кроме того, все карты у нас, а у них нет! Если они хотят поговорить, им достаточно просто позвонить!!!», — сообщил Трамп.

В результате министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад, проведя переговоры с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом и другими высокопоставленными чиновниками, но не с американской стороной.

После этого Арагчи посетил Оман, откуда вылетел в Петербург.

Во время общения с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным глава МИД Ирана поставил под сомнение «победу» США, о которой заявляет президент Дональд Трамп.

«Тогда зачем он (Трамп. — «Газета.Ru») предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах», — сказал Арагчи.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали отмечал, что после нападения США и Израиля между Москвой и Тегераном не прекращались многочисленные контакты, включая телефонные переговоры на самом высоком уровне. Он обратил внимание, что Россия и Иран «разделяют общее видение по ряду региональных и международных вопросов» и ведут их активное обсуждение.

«Это сотрудничество отчетливо проявилось в ходе обсуждения недавней резолюции Совета Безопасности ООН. Инициированная США резолюция по Ормузскому проливу была несбалансированной и нерациональной. Россия и Китай выступили против нее и воспользовались своим правом вето», — сказал Казем Джалали.

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Москва передаст США свои соображения после встречи Путина с Арагчи.

«Не исключено, что мы какие-то, может быть, свои соображения (после встречи — «Газета.Ru».) передадим и за океан, и ближайшим нашим партнерам», — сказал помощник президента РФ в беседе с Павлом Зарубиным.