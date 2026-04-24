Война США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил «сломать кости» США

Чиновник Резаи предупредил США, что Иран может сломать им кости
Иран может «сломать кости» США. Об этом в социальной сети X заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Исламской Республики Мохсен Резаи.

Он отметил, что Иран «един, сплочен и единодушен». При этом Соединенные Штаты «погрязли в неразберихе» и постоянно сталкиваются со «стратегическими ошибками», подчеркнул Резаи.

«Благодаря сильной руке доблестных сынов Ирана и сплоченным рядам преданной нации, звук переломов костей Америки эхом разнесется от Персидского залива и Оманского моря до ушей всего мира», — написал он.

23 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в случае продолжения эскалации конфликта на Ближнем Востоке победу одержит Иран. По его словам, Вашингтону нужно положить конец этой войне как можно скорее.

В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о готовности проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов» США и Израиля.

Ранее в Иране назвали возможный план США по республике.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

