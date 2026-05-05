Два американских эсминца попали под обстрел в Ормузском проливе

Два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason прошли через Ормузский пролив, попав под обстрел со стороны Ирана. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По словам представителей министерства обороны, эсминцы «Тракстан» (USS Truxtun, DDG-103) и «Мейсон» (USS Mason, DDG-87), сопровождаемые вертолетами «Апач» и другими летательными аппаратами, во время перехода столкнулись с серией скоординированных угроз.

«Иран атаковал их с помощью небольших катеров, ракет и беспилотников, что, по словам официальных лиц, было похоже на непрекращающийся обстрел. Несмотря на интенсивность атак, ни одно из американских судов не пострадало», — говорится в сообщении.

Военные заявили, что оборонительные меры, подкрепленные поддержкой с воздуха, позволили успешно отразить все угрозы. Они добавили, что ни один из выпущенных снарядов не достиг кораблей.

Накануне Associated Press сообщало, что 4 мая американские военные потопили в общей сложности шесть иранских катеров после атак Ирана на ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота.

Ранее США анонсировали операцию «Свобода» в Ормузском проливе.