США пригрозили Ирану «подавляющей огневой мощью» за нападения на суда в Ормузском проливе

Reuters

США ответят на иранские удары по судам в Ормузском проливе «подавляющей огневой мощью». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге, передает ТАСС.

«Если вы нападете на американские войска или гражданские суда, то столкнетесь с подавляющей огневой мощью США», — сказал он.

4 мая американский лидер заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. Он также объявил, что с понедельника США начнут операцию по выводу судов из этого морского пути, которые оказались заблокированы из-за военного конфликта Соединенных Штатов и Ирана. По словам президента, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

После этого стало известно, что два американских эсминца USS Truxtun и USS Mason прошли через Ормузский пролив, попав под иранский обстрел.

Ранее Иран перекрыл американским эсминцам проход через Ормузский пролив.

 
