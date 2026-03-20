CМИ: США готовят план наземной операции в Иране

Пентагон проводит подготовку к развертыванию американских наземных войск в Иране. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на многочисленные источники.

«Высшее военное командование представило конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент [США Дональд] Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном», — cказано в сообщении.

20 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Вашитнгтон рассматривает морскую блокаду или захват иранского острова Харк.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

