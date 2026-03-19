В Кремле заявили о дестабилизации энергетического рынка из-за войны в Иране

Россия, как и весь мир, переживает последствия дестабилизации мировых энергетических рынков в результате ударов по Ирану. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это те последствия, которые весь мир сейчас ощущает, в том числе Российская Федерация»,— отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, как на Россию влияет рост нефтяных цен на мировом рынке.

Песков также напомнил, что Москва уже давно на различных уровнях, в том числе высшем, предупреждала о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле рассказали, получали ли от Европы сигналы по теме энергосотрудничества.