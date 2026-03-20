«Снесут с лица земли»: в России оценили шансы США захватить иранский остров Харк

В случае захвата американцами иранского острова Харк в Персидском заливе иранская армия за два часа сможет уничтожить военных США, находящихся там. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он назвал планы США по захвату острова «тотальной авантюрой».

«Это все-таки иранский остров. Все цели на этом острове уже пристрелены. Мы же с вами прекрасно понимаем, что просто даже уйдя с этого острова, иранские войска, не напрягаясь, как только туда вступят [американцы], создадут какие-то боевые подразделения, которые якобы должны контролировать Ормузский пролив. Мы же с вами прекрасно понимаем, что потребуется ровно два часа, чтобы единым залпом по уже пристрелянным целям снести там все с лица земли [американские позиции]», — отметил политолог.

Ордуханян отметил, что поэтому возможные планы США по захвату острова Харк являются «тотальной авантюрой». Ситуация для американцев будет осложнена тем, что системы противовоздушной обороны Соединенных Штатов несовершенны. Кроме того, ВС США физически не успеют создать надежный щит для прикрытия своих сухопутных войск на территории острова Харк в случае его оккупации.

20 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают морскую блокаду или захват иранского острова Харк.

По данным портала, так Вашингтон хочет заставить Иран «открыть» Ормузский пролив.

