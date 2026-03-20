Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Снесут с лица земли»: в России оценили шансы США захватить иранский остров Харк

Политолог Ордуханян: Иран за два часа уничтожит солдат США на острове Харк
Noel Celis/Reuters

В случае захвата американцами иранского острова Харк в Персидском заливе иранская армия за два часа сможет уничтожить военных США, находящихся там. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он назвал планы США по захвату острова «тотальной авантюрой».

«Это все-таки иранский остров. Все цели на этом острове уже пристрелены. Мы же с вами прекрасно понимаем, что просто даже уйдя с этого острова, иранские войска, не напрягаясь, как только туда вступят [американцы], создадут какие-то боевые подразделения, которые якобы должны контролировать Ормузский пролив. Мы же с вами прекрасно понимаем, что потребуется ровно два часа, чтобы единым залпом по уже пристрелянным целям снести там все с лица земли [американские позиции]», — отметил политолог.

Ордуханян отметил, что поэтому возможные планы США по захвату острова Харк являются «тотальной авантюрой». Ситуация для американцев будет осложнена тем, что системы противовоздушной обороны Соединенных Штатов несовершенны. Кроме того, ВС США физически не успеют создать надежный щит для прикрытия своих сухопутных войск на территории острова Харк в случае его оккупации.

20 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают морскую блокаду или захват иранского острова Харк.

По данным портала, так Вашингтон хочет заставить Иран «открыть» Ормузский пролив.

Ранее глава Пентагона назвал европейских союзников США неблагодарными.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!