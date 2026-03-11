Появилось видео с российским бойцом, удерживающим позиции в ДНР почти 70 дней

Дрон снял бойца РФ Ярашева на позиции, которую он удерживал 68 дней

Появилось видео с российским военным Сергеем Ярашевым, который удерживал позиции в Донецкой народной республике (ДНР) 68 дней и получил звезду Героя РФ. Ролик публикует пресс-служба Минобороны страны.

На кадрах запечатлено, как военному, который находится полуразрушенном здании, дронами доставляют боекомплект и провизию.

О подвиге Ярашева президенту России Владимиру Путину сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле 10 марта. Военному 21 год. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

В этот же день Путин поручил подготовить указ о награждении бойца звездой Героя РФ.

Позже в Минобороны рассказали, что командование будет ходатайствовать, чтобы рядовой Ярашев остался в войсках.

Ранее герой России, 68 дней в одиночку удерживавший позиции, решил вернуться на фронт.