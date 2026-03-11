Размер шрифта
Герой России, 68 дней в одиночку удерживавший позиции, решил вернуться на фронт

Герой России Сергей Ярашев после протезирования намерен вернуться на фронт
Станислав Красильников/РИА Новости

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на красноармейском направлении в ДНР, намерен вернуться на фронт после протезирования. Об этом RT рассказала его мама Татьяна Ярашева.

«Он мечтает уже через пару месяцев в строй вернуться, к своим ребятам отправиться», — сообщила женщина.

Она также рассказала, что перед отправкой на судьбоносное боевое задание сын заранее ей позвонил и предупредил, что несколько дней не будет выходить на связь, но пообещал, что обязательно вернется. По словам Татьяны, героизм Сергей проявлял еще в школьные годы – он спасал животных, выручал друзей, поэтому ее подвиг сына не удивил.

«Это в его характере, — подчеркнула мама Героя. — Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой».

Напомним, 10 марта президент РФ Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя РФ Сергея Ярашева. О подвиге бойца президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле. Он сообщил, что военному всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино.

Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

Ранее Герой России Цыдыпов рассказал, как прикрыл отход 150 бойцов под Киевом.

 
