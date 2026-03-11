Военного, державшего 68 дней оборону в ДНР в одиночку, захотели оставить в войсках

Командование будет ходатайствовать, чтобы рядовой Вооруженных сил (ВС) России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в Донецкой народной республике (ДНР), остался в войсках. Об этом сообщил заместитель командира батальона майор Роман Малютин в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Он, конечно, удивил нас своей стойкостью. Парень кремень, молодец. До сих пор, что поражает, после того, что он столько всего перенес, первое, что его волнует, — это чтобы его не уволили из армии из-за его полученных травм. Мы будем ходатайствовать, чтобы он остался», — сказал замкомбата.

О подвиге Ярашева президенту России Владимиру Путину сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле 10 марта. Военному 21 год. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

В этот же день Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя РФ Ярашева.

