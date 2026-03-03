Путин и Орбан обсудили вопрос присутствия в рядах ВСУ граждан Венгрии

Путин и Обран обсудили мобилизованных в ВСУ и попавших в плен граждан Венгрии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Обран во время телефонного разговора затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры обсудили тех венгров, которые попали в российский плен.

Путин и Орбан договорились продолжить контакты на различных уровнях, говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД вызвал посла Украины Федора Шандора из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

В феврале Сийярто заявил, что Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Европейского союза против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине. Глава ведомства подчеркнул, что сегодня продолжают распространяться видео, на которых мужчин похищают на улице на глазах их семей. При этом задержанных «избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины», отметил министр.

Ранее Орбан предложил сделать Венгрию местом переговоров по Украине.