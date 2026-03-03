Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин и Орбан обсудили вопрос присутствия в рядах ВСУ граждан Венгрии

Путин и Обран обсудили мобилизованных в ВСУ и попавших в плен граждан Венгрии
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Обран во время телефонного разговора затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры обсудили тех венгров, которые попали в российский плен.

Путин и Орбан договорились продолжить контакты на различных уровнях, говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД вызвал посла Украины Федора Шандора из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.

В феврале Сийярто заявил, что Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Европейского союза против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине. Глава ведомства подчеркнул, что сегодня продолжают распространяться видео, на которых мужчин похищают на улице на глазах их семей. При этом задержанных «избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины», отметил министр.

Ранее Орбан предложил сделать Венгрию местом переговоров по Украине.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!