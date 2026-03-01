В США рассказали о планах Трампа по поводу сухопутной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп не планирует проведение сухопутной операции в Иране. Об этом заявил в интервью CBS News сенатор-республиканец и глава комитета Сената по разведке Том Коттон.

По его мнению, вероятнее всего, будет развернута «продолжительная воздушная и морская кампания», целью которой станет «подавление ядерных амбиций Ирана» и «уничтожение его обширного ракетного арсенала».

Коттон допустил лишь возможность проведения наземных поисково-спасательных операций.

«Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые высадить любого сбитого пилота. Но, за исключением подобных необычных обстоятельств, Маргарет, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана», – подчеркнул Коттон.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа предупредили о больших рисках операции в Иране.