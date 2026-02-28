Размер шрифта
Армия

ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам в Иране

ЦАХАЛ начал вылеты для нанесения ударов по ракетным установкам в Иране
Ammar Awad/Reuters

Летчики Армии обороны Израиля начали боевые вылеты и сейчас наносят удары по пусковым установкам в Иране. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Там отметили, что удары наносятся «с целью устранить угрозу для государства Израиль».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Израиль дал название операции против Ирана.

 
