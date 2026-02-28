Путин собрал Совет безопасности

Песков: Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что участники мероприятия обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Иране заявили о планах добиться полного поражения США и Израиля.