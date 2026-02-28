Израиль и США атаковали еще один город в Иране

IRNA: город Шираз подвергся атаке со стороны США и Израиля

Город Шираз, который находится на юге Ирана, подвергся атаке со стороны США и Израиля. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Шираз был атакован США и Израилем», — говорится в публикации.

Тем временем генеральный штаб вооруженных сил Ирана заявил, что Тегеран готов нанести удар по любой базе, которая окажет поддержку США и Израилю.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран потребовал от Совбеза ООН провести срочное заседание.