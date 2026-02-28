Иран призвал ООН осудить действия Израиля и США

МИД Ирана призвал Гутерреша и СБ ООН принять меры против действий США и Израиля

Министерство иностранных дел Ирана призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Совет безопасности ООН как можно скорее принять меры для противодействия военной операции США и Израиля в отношении Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Также Тегеран призвал государств-членов ООН, в первую очередь страны Ближнего Востока и исламские государства, осудить действия Израиля и США в отношении Ирана и принять срочные коллективные меры противодействия «акту агрессии».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

