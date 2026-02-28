Иран обвинил США и Израиль в агрессии

МИД Ирана официально обвинил США и Израиль в планировании ударов по стране

Министерство иностранных дел Ирана заявило об агрессии со стороны США и Израиля. Они нарушили международное право, нанеся удары по Ирану, говорится в заявлении.

«Сообщает великому народу Ирану, что преступный враг в очередной раз нарушил международное право и во время переговоров совершил агрессию в отношении нашей дорогой родины», — заявили в МИД.

В связи с этим Тегеран считает законным право ответа на удары. Для этого иранские военные будут использовать все возможности, заявили дипломаты.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее были раскрыты детали подготовки США и Израиля к удару по Ирану.