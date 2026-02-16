Размер шрифта
Некоторые спасенные РФ украинцы не захотели возвращаться назад

Максим Блинов/РИА Новости

Часть граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулись домой, но кто-то решил остаться в России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Те, у кого либо документов нет, либо они изъявили желание оставаться на территории России, опасаясь попасть в зону боевых действий, они продолжают находиться на нашей территории», — уточнила омбудсмен.

Также Москалькова сообщила, что возвращение жителей Курской области обсудят на переговорах между РФ, Украиной и США.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.
 
