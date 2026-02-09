Размер шрифта
В МИД России высказались о договоре, который придет на смену ДСНВ

Рябков: договор на смену ДСНВ должен обсуждаться с Британией и Францией
Любой идущий на смену ДСНВ договор должен обсуждаться с участием Великобритании и Франции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«В любом таком гипотетическом процессе не получится ничего без подключения Соединенного Королевства и Французской Республики как ближайших союзников США. <...> Игнорировать их ядерные арсеналы было бы безответственно, они должны быть за переговорным столом», — сказал он.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times написала, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.
 
