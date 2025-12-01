На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Волчанска

Белоусов поздравил военных с освобождением Волчанска в Харьковской области
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав нескольких соединений с освобождением населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграмме, направленной главы военного ведомства, передает Минобороны РФ.

Поздравления адресованы командованию и военнослужащим 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск», — сказано в телеграмме.

Белоусов отметил, что военнослужащие этих подразделений продолжают традиции воинов-победителей. Ранее эти соединения были отмечены за успехи в ходе специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин ранее посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Ранее было названо число освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов.

