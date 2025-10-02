На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин признался в законной гордости за Вооруженные силы России

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Россия гордится своими гражданами, а также вооруженными силами страны. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы испытываем, конечно, в этой связи законную гордость. Гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, Россия необходима миру как важнейшая часть, иначе баланс не выстроится. При этом президент напомнил, что что вся страна живет в такое время, когда все очень быстро меняется.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает президент РФ Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об ответе России на милитаризацию Европы.

