Путин заявил, что нужно быть готовым к любым переменам

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что необходимо быть готовыми к чему угодно, так как вся страна живет в такое время, когда все очень быстро меняется. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Я бы сказал, кардинально меняется», — отметил президент.

Он подчеркнул, что нужно быть готовым к чему угодно.

«Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, но это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что ставки «чрезвычайно высоки».

Российский лидер также напомнил, что Российская Федерация дважды заявляла о готовности вступить в Североатлантический альянс, но оба раза получила отказ.

Выступление главы российского государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития, считает политолог Илья Ухов. Президент Путин, в отличие от авторов разного рода концепций «антихрупких черных лебедей» в духе Нассима Талеба или псевдо-геополитиков а-ля Фарид Закария, является, если можно так выразиться, действующим визионером, человеком, который может реально влиять на ход мировой истории, отмечает специалист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

