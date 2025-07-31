На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал о крупных потерях украинской бригады в Часовом Яре

РИА: бригада украинской армии Лють понесла крупные потери в боях за Часов Яр
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Объединенная штурмовая бригада национальной полиции Украины «Лють» понесла серьезные потери во время боев за Часов Яр. Об этом заявил замкомандира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер» в беседе с РИА Новости.

«Через Часов Яр проходит северодонецкий канал, вдоль которого они, как основной рубеж расположили подразделение «Лють», которое до талого пыталось нас удержать, но безуспешно. Силы противника понесли крупные потери и были разбиты», — сказал российский военный.

До этого в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем в ходе боев за город.

31 июля российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Telegram-канал Mash писал, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами