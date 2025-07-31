Объединенная штурмовая бригада национальной полиции Украины «Лють» понесла серьезные потери во время боев за Часов Яр. Об этом заявил замкомандира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер» в беседе с РИА Новости.

«Через Часов Яр проходит северодонецкий канал, вдоль которого они, как основной рубеж расположили подразделение «Лють», которое до талого пыталось нас удержать, но безуспешно. Силы противника понесли крупные потери и были разбиты», — сказал российский военный.

До этого в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем в ходе боев за город.

31 июля российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Telegram-канал Mash писал, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.