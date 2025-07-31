Названы потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 7,5 тысячи военных в ходе боев за Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем в ходе боев за Часов Яр. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате боевых действий за Часов Яр потери украинской армии составили: примерно 7,5 тысячи военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 единиц полевой артиллерии и минометов», – отмечается в сообщении.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как сообщил Telegram-канал Mash, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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