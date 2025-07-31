Российская армия эвакуировала большую часть жителей Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) РФ успели эвакуировать большую часть жителей города Часов Яр в ДНР, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что местные граждане долгое время прятались в подвалах в ожидании российских военнослужащих. По данным источника, бойцам российской армии еще предстоит осмотреть множество подвалов.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике.

Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в ДНР заявили о крахе обороны ВСУ после потери Часова Яра.