В Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского

Россия «накапливает силы» для «широкого удара» на фронте в случае краха режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Российская политика в текущей ситуации - тоже понятна: Донбасс, Запорожская и Херсонская области + «зоны смерти» вдоль границ Сумской и Днепропетровской. А параллельно - накапливать силы для более широкого удара, если рухнет фронт и/или режим Зеленского», — отметил он.

По мнению Дубинского, в России не идет речи о «всеобщей мобилизации».

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее российский военный рассказал об уничтожении остатков ВСУ в районе Часова Яра.