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Стало известно, сколько продолжалась зачистка Часова Яра

Mash: зачистка Часова Яра от украинских войск продолжалась четыре дня
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Ukraine Patrol Police/AP

Контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ходе операции нейтрализовано до 400 военнослужащих противника, отказавшихся сложить оружие. В настоящее время подразделения 98-й гвардейской дивизии ВДВ занимают оборонительные позиции в ожидании возможной контратаки со стороны 24-й отдельной механизированной и 18-й национальной бригад ВСУ. Воздушное пространство над городом контролируется операторами БПЛА специализированного подразделения.

Часов Яр имеет ключевое тактическое значение как транспортный узел, связывающий Донецкую и Днепропетровскую области. Расположение города на господствующей высоте 247 метров позволяет контролировать артиллерийским огнем прилегающие территории, включая Константиновку, Краматорск и Славянск. Операция по взятию этого укрепленного района продолжалась 1 год и 3 месяца, включая этапы прорыва оборонительных рубежей, штурма промышленной зоны и зачистки жилых кварталов. Российские флаги установлены на территории огнеупорного завода и в микрорайонах Леваневского, Шевченко и Южный.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ.

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