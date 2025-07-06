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Режим опасности БПЛА ввели в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане
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Inna Varenytsia/Reuters

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС РФ.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении.

За последние несколько часов целый ряд российских регионов оказался под угрозой атаки вражеских беспилотников.

Так, опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области, об авиационной опасности также сообщили в Орловской области.

Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над территорией Смоленской области. Никто не пострадал.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.

Ранее жители Кирова заметили над городом БПЛА.

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