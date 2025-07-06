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В Орловской области объявили авиационную опасность

МЧС: авиационную опасность объявили в Орловской области
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщили в официальном мобильном приложении МЧС России, пишет РИА Новости.

«Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Сразу в нескольких российских регионах России объявляли режим беспилотной опасности. Так, опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. Граждан попросили сохранять спокойствие.

Также сообщалось, что были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидают своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таганроге объявили воздушную опасность.

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