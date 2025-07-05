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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава региона.

До этого сообщалось, что коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА.

Также сообщалось, что были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидают своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае объявили авиационную опасность.

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