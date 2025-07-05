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В Смоленской области пресекли атаку беспилотников

Губернатор Антохин: три беспилотника сбили над территорией Смоленской области
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня налеты БПЛА не прекращаются, системы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на территории Смоленской области», — заявил он.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Анохин отметил, что продолжит информировать жителей региона в социальных сетях. Помимо этого, он призвал соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и не подходить к окнам.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области украинский дрон ранил сотрудника теробороны.

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