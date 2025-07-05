Жители Кирова заметили над городом БПЛА

Жители Кирова сообщили о пролете БПЛА над городом, пишет «Осторожно, новости».

Telegram-канал отмечает, что местные власти предупреждали о возможном отключении интернета.

До этого в кировском аэропорту Победилово временно прекращались вылет и прием самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пост о возобновлении работы аэропорта опубликован в 15:04. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы в течение почти четырех часов.

После начала спецоперации на Украине на территории России начали чаще применять план «Ковер» из-за атак беспилотников и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве. Обычно в новостях говорится, что на время действия плана тот или иной аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.