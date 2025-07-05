Украинские войска атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа», — уточнил он.

Рогов отметил, что машина скорой находилась возле подстанции, никто из сотрудников не пострадал.

По его словам, автомобиль выведен из строя, при этом удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был целенаправленным.

До этого украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), но зацепился за дерево. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.