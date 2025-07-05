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В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане
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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На территории Татарстана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории республики Татарстан объявлен режим «беспилотная опасность»», — говорится в сообщении.

Вечером 4 июля угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской, Самарской и Липецкой областях.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал перебои в работе мобильной связи и интернет-соединения на территории региона. Глава области пояснил, что снижение уровня сигнала вышек сотовой связи является дополнительной мерой защиты, предпринятой в связи с угрозой атак БПЛА.

Днем 4 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки украинских беспилотников повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов и 11 социальных объектов. По его словам, в основном в зданиях разбиты окна, в двух домах пострадали кровля и конструкции.

Ранее командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней».

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