В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

На территории Татарстана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории республики Татарстан объявлен режим «беспилотная опасность»», — говорится в сообщении.

Вечером 4 июля угрозу атаки беспилотников объявили в Пензенской, Самарской и Липецкой областях.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал перебои в работе мобильной связи и интернет-соединения на территории региона. Глава области пояснил, что снижение уровня сигнала вышек сотовой связи является дополнительной мерой защиты, предпринятой в связи с угрозой атак БПЛА.

Днем 4 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки украинских беспилотников повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов и 11 социальных объектов. По его словам, в основном в зданиях разбиты окна, в двух домах пострадали кровля и конструкции.

Ранее командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней».