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Губернатор объяснил причины проблем с мобильной связью в Нижегородской области

Нижегородский губернатор Никитин: перебои связи в регионе вызваны угрозой БПЛА
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал перебои в работе мобильной связи и интернет-соединения на территории региона. В своем Telegram-канале глава области пояснил, что снижение уровня сигнала вышек сотовой связи является дополнительной мерой защиты, предпринятой в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«У нас в области много промышленных предприятий, стратегических объектов, которые «интересны» врагу. А рядом — жилые дома. Поэтому территории, где слабый сигнал, большие и затрагивают много жилых микрорайонов», — отметил Никитин, добавив, что сигнал будет оставаться на данном уровне, пока сохраняется угроза.

В настоящее время министерство цифрового развития Нижегородской области занимается подготовкой карты действующих точек городского бесплатного Wi-Fi в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Операторы Dom.ru обеспечивают работу более тысячи таких точек доступа, а компания «Ростелеком» — на «умных» остановках общественного транспорта. В настоящее время специалисты проводят проверку их работоспособности. Также рассматривается возможность увеличения количества точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

На прошлой неделе после атаки БПЛА в Самарской области ввели ограничения связи.

Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемую в работе на СБУ женщину.

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