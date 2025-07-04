В Ростовской области рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

В Ростовской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов и 11 социальных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в основном в зданиях разбиты окна, в двух домах пострадали кровля и конструкции. Помимо этого, повреждения были зафиксированы в школах, детском саду, а также в спортивных учреждениях.

«Решением муниципалитетов в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове введен режим чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в Шахтах уже восстановили электроснабжение для более 6 тыс. жителей. Он отметил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб города. Помимо этого, Слюсарь призвал жителей области беречь себя и своих близких.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны за ночь сбили 26 беспилотников над территорией Ростовской области.

До этого Слюсарь сообщил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и плита перекрытия в нем обрушилась на пожилую женщину.

Ранее при атаке БПЛА на Сергиев Посад пострадали два человека.