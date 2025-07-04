На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены дома и соцобъекты
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Ростовской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов и 11 социальных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в основном в зданиях разбиты окна, в двух домах пострадали кровля и конструкции. Помимо этого, повреждения были зафиксированы в школах, детском саду, а также в спортивных учреждениях.

«Решением муниципалитетов в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове введен режим чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что в Шахтах уже восстановили электроснабжение для более 6 тыс. жителей. Он отметил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб города. Помимо этого, Слюсарь призвал жителей области беречь себя и своих близких.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны за ночь сбили 26 беспилотников над территорией Ростовской области.

До этого Слюсарь сообщил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и плита перекрытия в нем обрушилась на пожилую женщину.

Ранее при атаке БПЛА на Сергиев Посад пострадали два человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами