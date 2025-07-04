В Липецкой области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Ельца и Елецкого района Липецкой области объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг», — написал глава региона.

Артамонов добавил, что жителям Ельца и Елецкого рекомендуется оставаться в безопасном месте до отбоя режима опасности.

До этого угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской и Самарской областях.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами РФ. С 16:00 до 18:00 по московскому времени 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской и по 1 беспилотнику — над Смоленской и Орловской областями.

Ранее ВСУ пытались атаковать Ижевск с помощью беспилотника «Чаклун».