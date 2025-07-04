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В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Мельниченко: угроза атаки БПЛА объявлена в Пензенской области
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Антон Вергун/РИА Новости

В Пензенской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Телефон экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 20:00 уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Брянской, Смоленской и Курской областей.

Незадолго до этого ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами РФ. По данным МО, с 16:00 до 18:00 по московскому времени 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской и по одному беспилотнику — над Смоленской и Орловской областями.

4 июля Telegram-канал WarGonzo писал, что ВСУ ударили по химическому заводу в Белгородской области. В публикации говорится, что в результате атаки пострадали два человека.

Ранее ВСУ атаковали больницу в Алешках.

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